Turismo, gruppo Mangia’s cerca 150 persone per resort in Sicilia e Sardegna

Mangia’s Resorts and Clubs, uno dei principali operatori nel settore dell’ospitalità in Sicilia e Sardegna, con 13 strutture tra hotel, resort e club, annuncia l’avvio dei Mangia’s Open Days per la selezione di professionisti del settore alberghiero. Mangia’s è alla ricerca di 150 nuove figure professionali da inserire in vari ambiti operativi, tra cui: housekeeping, front office, ristorante e bar, cucina, manutenzione, acquisti.

Durante gli Open Days, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare il Team Risorse Umane e candidarsi per i ruoli aperti presso le strutture del gruppo, situate tra Sicilia e Sardegna.

Calendario dei Mangia’s Open Days:

8 ottobre: Mangia’s Brucoli Sicily, Autograph Collection© Hotels (Siracusa).

15 ottobre: Mangiàs Pollina Resort, Sicily (Pa).

22 ottobre: Mangia’s Torre del Barone Resort & SPA, Sicily (Agrigento).

Come partecipare

Per partecipare agli Open Days, è possibile iscriversi compilando il form disponibile a questo link: https://bit.ly/MangiasOpenDays. Oppure inviando una mail a mangias.hero@mangias.com, lasciano di seguenti dati: nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, esperienza nel settore alberghiero, settore di interesse, anni di esperienza.