Un progetto di Comunità Energetica Rinnovabile a Ragusa

Ragusa - Ragusa - Un impianto fotovoltaico da 1MW sul tetto del centro commerciale Ibleo a Ragusa.

Il gruppo EPAS sta realizzando l’impianto che intende mettere a disposizione della nascente Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in qualità di produttore-terzo, offrendo ai residenti e alle imprese locali l'opportunità di partecipare attivamente alla produzione e alla condivisione di energia pulita. Questo meccanismo si auto-alimenta e non prevede costi d’ingresso per i partecipanti ma solo benefici.

Vediamo come.

Chi è Epas

EPAS S.r.l. è attiva nel settore delle risorse energetiche rinnovabili, si impegna nella gestione e ottimizzazione dell'energia per rendere le comunità più efficienti e sostenibili. Con 40 anni di esperienza in progetti di innovazione ambientale, EPAS si distingue per soluzioni che migliorano l'efficienza energetica e riducono l'impatto ambientale. Il progetto di Ragusa rappresenta una delle iniziative più recenti che il Gruppo intende avviare nel contesto delle azioni di Corporate Social Responsibility (CSR), ponendo l’accento sull’integrazione di energia verde per il territorio e sui benefici economici, sociali e ambientali che una CER è in grado di produrre.

Il partner

Partner Tecnico del progetto è Spliven S.r.l., startup modicana esperta nella gestione digitale degli asset energetici rinnovabili. Si occupa dell'analisi di fattibilità, della consulenza per la costituzione della CER e del monitoraggio dei flussi energetici in tempo reale grazie a un software e dispositivi smart. Spliven offre una gestione completa, facilitando la partecipazione di famiglie e imprese a un modello energetico innovativo e sostenibile.

Chi stiamo cercando

L’iniziativa si rivolge soprattutto a famiglie e cittadini, ancorché estesa anche a piccole e medie imprese (PMI), titolari di utenze elettriche (POD) ubicate sul territorio di Ragusa, all’interno dell’area evidenziata in giallo nella foto. La verifica di questo requisito può essere effettuata compilando il modulo al seguente link: https://www.spliven.it/manifestazione-interesse/

Quali sono vantaggi per gli utenti che aderiscono?

Risparmio Economico

I membri di una CER hanno diritto a partecipare al riparto dei benefici economici generati dall’accesso al regime di incentivazione dell’energia condivisa presso il GSE S.p.a. Ciò permetterà ai membri della CER di ridurre il costo delle bollette energetiche sul proprio bilancio familiare/aziendale.

N.B.: l’ingresso nella CER non comporta la modifica o il recesso dal proprio contratto di fornitura, che rimarrà tale. Il beneficio economico sarà erogato periodicamente dalla CER all’interessato in proporzione della quantità di energia virtualmente condivisa da ciascuno.

Benefici Ambientali

Le CER incoraggiano l’uso di energia pulita, diminuendo le emissioni di CO2 e contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ogni partecipante diventa parte attiva nella lotta al cambiamento climatico, favorendo un modello di consumo energetico responsabile.

Senso di Comunità

Le CER permettono ai cittadini di collaborare in modo attivo, rafforzando il legame con il territorio e incentivando la cooperazione. È un'opportunità per migliorare la qualità della vita a livello locale, creando una cultura energetica più consapevole.

Questo progetto rappresenta una pietra miliare per la transizione energetica di Ragusa, offrendo un'opportunità reale per adottare un modello sostenibile che unisce innovazione, risparmio e collaborazione tra cittadini e aziende del territorio.

Come faccio a saperne di più?

Per maggiori dettagli è possibile contattare il seguente numero di telefono 3347944426, ovvero inviare una mail all’indirizzo info@spliven.it.