Un Ufo nel ragusano la notte del 23 giugno. VIDEO

Ragusa - La "colpa" è di Elon Musk.

Un Ufo, un oggetto volante non identificato, è stato avvistato nei cieli della provincia di Ragusa la sera del 23 giugno. Le sembianze sono quelle di una mongolfiera. In realtà, sappiamo bene di cosa si tratta: del lancio di SpaceX del razzo Falcon 9 Block 5 che ha rilasciato in orbita un lotto di satelliti Starlink. L’orbita dei satelliti è a bassa quota e la traiettoria del lancio era visibile dalla Sicilia e da molte regioni dell'Italia meridionale.

La piattaforma di lancio era a Cape Canaveral, in Florida (Stati Uniti d’America). Il lancio è avvenuto alle 19:15.

Tre video: