Monisteri Maria Dolores, ogni modicano ha 2200 euro di debiti

Modica - Monisteri Maria dolores.

Bilancio shock: ogni modicano ha 2200 euro di debito, neonati compresi.

Il risultato è impietoso. Il rendiconto della gestione finanziaria del 2022, approvato dalla Giunta del sindaco Maria Monisteri, rileva un disavanzo di amministrazione per l'anno 2022 che ammonta a 117 milioni di euro, ben 36 milioni in più rispetto all'anno precedente.

Questo aumento del disavanzo è stato accertato ufficialmente e rappresenta un allarmante squilibrio di bilancio, considerato pericoloso e strutturato, che pone seri interrogativi sulla sostenibilità finanziaria della città. I modicani si ritrovano, neonati compresi, con un debito pro capite di circa 2.200 euro.

Questo pesante fardello economico è il risultato di gestioni amministrative che le opposizioni definiscono dissennate. Le critiche si fanno sempre più pressanti, le forze politiche di minoranza e qualche malpancista della maggioranza che incalzano il sindaco e la sua giunta a trovare soluzioni rapide e concrete per risanare i conti pubblici. Il primo cittadino, consapevole della gravità della situazione, sta meditando sulle possibili strategie per affrontare il disavanzo. Tra le opzioni sul tavolo potrebbero esserci misure di austerità, la revisione delle spese comunali e una pianificazione fiscale più rigorosa per evitare ulteriori aggravi finanziari ai cittadini. Intanto, il dibattito politico si infiamma. Per i cittadini di Modica, il quadro che si delinea è preoccupante. La necessità di un intervento rapido e deciso è evidente, ma resta da vedere quali saranno le mosse del sindaco e della sua giunta per fronteggiare un disavanzo che rischia di compromettere il futuro economico della città.