A 79 anni dalla Germania a Punta Secca con due asine

Santa Croce Camerina - È arrivato ieri a Santa Croce Camerina ed è già in viaggio in direzione Scicli, passando per Donnalucata, Anton Pfeiffer, tedesco, ex manager oggi pensionato, partito da Schongau, paese vicino a Monaco di Baviera in cui risiede, ormai qualche anno fa. Anton ha percorso tutta l’Italia a piedi, in compagnia di due asinelle, Bella e la figlia Donna e ieri ha fatto tappa a Punta Secca.

Stamani ha gudagnato la Donnalucata-Scicli dove è atteso in queste ore di fervore per la festa del Cristo Risorto.