Caro Vinicio Capossela, se tu fai regalo a Scicli, Scicli fa un regalo a te

Scicli - A chi mi chiede quale è il segreto della festa di Pasqua di Scicli rispondo sempre: “A Scicli la Risurrezione è diversa perché a Dio diamo del Tu”. Vinicio Capossela ha interpretato questo sentimento del popolo di Scicli parlando al Risorto come a un amico ritrovato dopo una lontananza o una malattia. Ho chiesto ad alcune persone, disturbandole, di darmi i loro video fatti domenica sera col telefonino, ho poi diretto una specie di regia mobile per restituire l’emozione dell’Inno al Gioia, l’Uomo Vivo, la canzone di Capossela che ha accompagnato la marcia trionfale del Gioia in via Mormina Penna. Grazie quindi a Vincenzo Puccia, Paolo Ventura, Valentina Accaputo, Caterina Riccotti, Paoletta Gambuzza, Andrea Giuseppe Errera, Stefano Sgarlata. Insieme abbiamo fatto questo regalo a Vinicio, che ha restituito a noi lo spirito del Gioia.