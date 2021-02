Where is Mario? Lo sport nazionale: sapere dove è Mario Draghi

Roma - Il premier untaggabile, senza profilo Facebook e Twitter. Mario Draghi è imprendibile. La scorsa notte ha dormito nella casa di campagna a Città della Pieve, in Umbria, e quando alcuni giornalisti di Repubblica ieri lo hanno inseguito in auto, il caposcorta, per seminarli, ha deciso di entrare dentro la sede della foresteria del comando generale dei carabinieri, ai Parioli, salvo sgattaiolare subito dopo da una uscita posteriore. Repubblica ha scritto stamani che Draghi si è chiuso in una caserma dei carabinieri, ma pare che dentro la sede militare sia solo transitato, senza sostare.

Meno parla, più è autorevole il nuovo Presidente del Consiglio italiano. Bravissimo a sfuggire ai riflettori e ai giornalisti, forse Mario Draghi è nel posto in cui è stato fotografato qualche tempo fa con la moglie. Al supermercato. Nella speranza che fra una bufala e uno champignon, trovi la quadra per il suo governo.