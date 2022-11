Ecco il grande spot di Maserati per il Val di Noto. FOTO. VIDEO

Noto - Ci sono Noto, Ispica, Modica, Donnalucata di Scicli nel racconto della nuova Maerati MC20 Cielo, e c'è l'azzurro e il celeste dell'artista netino Sergio Fiorentino. La Cattedrale di Noto, il loggiato del Sinatra a Ispica, la chiesa di San Giorgio a Modica e la litoranea di Donnalucata sono il set in cui la nuova Maserati, dal colore celeste acquamarina, sfreccia inseguendo il sogno.

Tetto che cambia trasparenza, nuovo colore e alte prestazioni. La Maserati MC20 Cielo è il nuovo sogno scoperto che costa 260mila euro. L'auto ha le portiere con apertura verticale e la monoscocca in carbonio, e una inedita tinta blu acquamarina. Per la MC20 Cielo Maserati ha scelto una formula tutt’altro che banale impiegando un innovativo tetto elettrico retrattile in vetro che si apre in appena 12 secondi trasformando l’estetica della super sportiva.

Il pannello - dice Maserati - è il più grande di tutto il segmento delle supercar, con una superficie superiore al mezzo metro quadrato. Ad attirare davvero l’attenzione, però, è la tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) che, grazie ad un comando, consente di cambiare la trasparenza del vetro da totalmente nera e opaca a trasparente. Sotto al cofano della Cielo c’è sempre il motore 3.0 V6 Nettuno da 630 CV e 730 Nm di coppia abbinato al cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti. Grazie all’aumento di peso di soli 65 kg rispetto alla coupé, le prestazioni restano da urlo, con uno scatto 0-100 km/h di 3 secondi (0-200 km/h di 9,2 secondi) e una velocità massima superiore ai 320 km/h. Il prezzo base della Maserati MC20 Cielo è fissato in circa 260.000 euro, vale a dire quasi 30.000 euro più della MC20 coupé che ha appena raggiunto il traguardo dei mille esemplari prodotti e ha una lista d'attesa di un anno.

