Suzuki Swift, ibrida leggera

Leggera perché pesa appena 930 chili, leggera perché il suo ibrido è leggero.

La Suzuki Swift 1200 ibrida è una via di mezzo fra una compatta e una city car, un segmento di mezzo che le permette di essere versatile e intelligente.

Motore 4 cilindri da 1200 centimetri cubici, aspirato, “ibrido leggero”, due ruote motrici, la Swift è sostenuta da un piccolo motore elettrico a basso voltaggio, 2 kilowatt di potenza, alimentato da una batteria supplementare che riduce consumi ed emissioni.

Se aggettivo dovessimo scegliere per questa Suzuki sarebbe geniale e tecnologica come una vera giapponese.

Geniale perché grazie a una batteria agli ioni di litio a 12 volt e di appena 6 chili alloggiata sotto il sedile del guidatore, ha una spinta nelle partenze, negli start and stop ai semafori e nelle accelerazioni. Si chiama ISG, Integrated starter generators questo ingegnoso sistema che gestisce lo start all’avviamento e contribuisce alla spinta della macchina.

L’auto misura 3 metri e 85 centimetri, ha un passo di 2 metri e 45 centimetri, un bagagliaio di 265 litri estendibili fino a quasi 580 abbattendo gli schienali posteriori, un cambio manuale a cinque marce e 83 cavalli che le permettono di fare consumi lusinghieri di 17 chilometri con un litro di benzina.

La Suzuki Swift ha forme arrotondate, contrapposte ai fari spigolosi, e una vistosa nervatura che come un anello corre intorno alla vettura, snellendola. L’auto è disponibile anche il bicolore, con il tetto nero.

Nonostante le dimensioni contenute della carrozzeria, l'interno della Suzuki Swift è ampio: quattro adulti stanno comodi e un quinto non è poi così sacrificato. Il suo punto forza, comunque, è la praticità: i comandi, tutti fisici e con tasti di generose dimensioni, sono intuitivi. Semplice da utilizzare anche l'impianto multimediale con lo schermo di 9 pollici: è più sensibile al tatto rispetto al precedente.

Ideale per la città, molto amata dalle donne, è sfruttabile nei centri urbani e nei viaggi un po’ più lunghi.

Sul piano multimediale non manca nulla, la Swift ha l’Apple Carplay e l’Android auto, gli Adas di secondo livello che correggono e ammoniscono i vostri errori alla guida.

Per le retromarce? C’è la telecamera.

Infine, esiste anche una versione con cambio a variazione continua (CVT), adatto a chi gradisce una guida fluida e tranquilla. La trazione è sulle ruote anteriori oppure su tutte e quattro: la Suzuki Swift è fra le rare utilitarie disponibili anche a trazione integrale.

L’auto in prova è disponibile presso la concessionaria Suzuki Sergio Tumino di Ragusa a 22.500 euro.