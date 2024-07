Audi A3 Allstreet, l’ammiraglia in 4 metri e 35 centimetri

Se avete voglia di un’auto senza rinunce ma vi piacciono le macchine compatte, facili da parcheggiare e con ingombri ridotti, l’Audi A3 Allstreet è un inatteso concentrato di qualità in dimensioni cittadine.

È un crossover urbano la A3 Allstreet, versione inedita il cui nome ricorda quello delle Allroad, con un assetto più alto un centimetro e mezzo e una altezza da terra superiore in totale di 3 centimetri rispetto alla A3 tradizionale o Sportback.

L’auto è riconoscibile oltre che per l’altezza da terra, per la calandra ottagonale in luogo di quella esagonale, per le barre sul tetto e il paraurti nero a contrasto, e per i quattro anelli del logo di colore nero.

Abbiamo provato la versione 2000 Turbodiesel quattro cilindri 150 cavalli S Line a trazione anteriore, ne esiste una di uguale cavalleria ma a benzina e Milh Hybrid di 1500 centimetri cubici. Entrambe hanno il cambio Dsg a 7 rapporti con palette al volante.

L’auto misura 4 metri e 35 centimetri, e ha un bagagliaio di 380 litri.

Tra gli effetti estetici che più colpiscono osservando la A3 Allstreet la firma digitale nei gruppi ottici con luci a led, che possono cambiare quattro modalità di proiezione e animazione della luce quando l’auto viene accesa e quando le luci vengono azionate. Una personalizzazione di grande impatto emotivo.

Le luci hanno un ruolo anche nell’abitacolo, dove sono stati implementati 30 nuovi colori nella diffusione luminosa dei pannelli porta e del vano passeggeri.

I sedili sono della versione S Line, contenitivi e di taglio sportivo, con impunture davvero eleganti sulla pelle. Così per lo sterzo sportivo multifunzione in pelle traforata, tagliato nella parte inferiore. Oltre alla pelle, nel cruscotto troviamo i materiali in microfibra dinamica che simula l’effetto scamosciato.

Proseguendo l’ispezione degli interni, la plancia è organizzata con il virtual cockpit Audi con cui si può variare la configurazione degli strumenti, cui si affianca nella consolle centrale uno schermo da 10 pollici con l’Infotainment. Sorprendono per design le bocchette del climatizzatore laterali a freccia.

Una curiosità, il navigatore è replicabile dall’Infortainment alla plancia per avere sempre sott’occhio dove siete e dove state andando.

Chi cercasse la leva del cambio resterà deluso. È stata rimpiazzata da un grande tasto sul tunnel centrale che a cursore decide il drive, la retro, il parking e il neutral.

Poco più su c’è una rondellina su cui scorrendo col dito in modalità touch potrete alzare il volume della musica. Tra le commodity più insperate il bracciolo centrale regolabile per chi è alla guida.

Le informazioni essenziali, quali la velocità di marcia e i suoi divieti, vengono proiettati sul parabrezza in maniera digitale.

Tornando alla multimedialità, la Allstreet ha ovviamente il Carplay, l’Android Auto e addirittura Amazon Alexa.

Fra le opzioni c’è la possibilità di scaricare le applicazioni anche dopo l’acquisto della macchina e di usarle anche solo per un lungo viaggio. Due le prese Usb di tipo C e una la piastra per la ricarica a induzione del cellulare.

La guida

Passando all’esperienza di guida, la A3 Allstreet ha un servosterzo progressivo che cambia la risposta in funzione della velocità e dell’angolo del volante.

L’auto permette di scegliere quattro modalità di guida: efficient, confort, dynamic, individual e automatico.

Sportiva, decisa e precisa quando entra in curva, sembra di essere come in un treno su rotaia. Il vero momento esaltante della A3 Allstreet è su strada. Divertente, agile, scattante, rende piacevole il viaggio e dà soprattutto la sensazione, inarrivabile, di esserti stata cucita addosso.

Dote rara, davvero rara.

La A3 Allstreet con Audi Value parte da €279 al mese per 35 rate mensili, anticipo €11.101,84 con Valore Futuro Garantito a 3 anni o 45.000km di €23.385,64

