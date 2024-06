Ford Kuga Hybrid 180 cavalli, 2500 benzina-elettrico: il Suv da 24 al litro

Coi benzinai potrete fare amicizia solo su Facebook, ma difficilmente vi riuscirà nella vita reale. Perché la Ford Kuga Hybrid 2500 centimetri cubici, turbo benzina-elettrica, due ruote motrici (non plug-in) ha consumi così contenuti da far venire il dubbio che non sappiate farvi i conti.

Già da raccontare suona strana.

Un Suv con un motore turbo benzina da 2500 centimetri cubici abbinato a un motore elettrico che lavora ora in solitudine, ora in affiancamento al motore termico, capace di sviluppare 180 cavalli e di farvi dimenticare che faccia abbia il vostro benzinaio.

La Kuga è alta, grande, spaziosa, magnifica per famiglie con bambini e seggiolini, economica nella gestione, accessoriata.

Il modello in prova, ST-Line X, costa 42 mila euro ed è il top di gamma di questa versione.

La nuova Kuga ha una gamma motori composta, partendo dal basso, dal motore turbo benzina 1.5 EcoBoost da 150 CV, con trazione anteriore e cambio manuale a sei rapporti, dal full hybrid 2.5 aspirato da 180 CV della nostra prova, con trazione sia anteriore che integrale con cambio automatico, e dal plug-in hybrid sempre con motore 2.5 aspirato ma solo con trazione integrale.

Quest'ultima versione in modalità elettrica può percorrere fino a 69 km con una singola ricarica, un valore che secondo Ford stessa può raggiungere gli 88 km in un utilizzo prettamente urbano.

Non esiste più il modello turbodiesel in ossequio alle leggi antinquinamento.

Nata nel 2009

L'attuale generazione di Ford Kuga è la terza per il modello, nato nel 2009 come primo SUV globale della casa che ha un piede in America e uno in Europa e aggiornato nel corso del tempo fino ai giorni nostri.

Come è cambiata fuori

Partendo dal frontale, il Suv dell'Ovale Blu, oggi più grande e ben disegnato, è stato interamente rinnovato, adottando nuovi fari Full Led anche a matrice Dynamic Pixel, una nuova calandra più grande che ricorda la sorella maggiore Ford Edge e un paraurti dalle linee più spigolose e affilate, variabile a seconda delle versioni. La nuova Kuga richiama l’animo e il tocco americano della Ford. Sul tetto colpisce la doppia antenna a forma di pinna di squalo. C’è il doppio scarico e le marmitte sono entrambi reali. Monta cerchi da 19 pollici, è lunga 4 metri e 64 centimetri, un metro e 88 la larghezza, un metro e 64 l’altezza.

Gli interni

Il cruscotto è di dimensioni generose, è interamente digitale, contempla sia l’Apple Carplay che l’Android Auto, è affiancato da uno schermo centrale dell'infotainment di ben 13,2 pollici, quasi un record per il segmento.

La leva del cambio è a rotore, è posizionata sul tunnel centrale e attraverso essa è possibile gestire sia il cambio che il freno di stazionamento automatico.

Pedaliera e battitacco sono in alluminio, i sedili sono ergonomici e contro i mal di schiena, con certificazione Agr, sono regolabili elettricamente per il guidatore e il passeggero, sono realizzati in ecopelle e tessuto con cuciture rosse, queste ultime replicate anche sul volante.

Come va

La nuova Kuga edizione 2024 della prova ha un cambio Cvt senza rapporti che permette di intersecare varie modalità di guida: Sport, Normale, Eco, Bassa Aderenza.

L’St Line-X ha le pinze dei freni rosse che danno un tocco sportivo, le telecamere a 360 gradi che sorvegliano l’auto in manovra e un corredo di presidi di sicurezza e Adas che vanno dal

cruise control adattivo al sensore di angolo cieco, alla frenata di emergenza assistita.

I modelli

Gli allestimenti della Ford Kuga 2024 sono cinque: Titanium, ST-Line, ST-Line X, Active e Active X.

Il prezzo di partenza è di 36.000 euro per la 1.5 Ecoboost da 150 CV in allestimento Titanium, che già di serie offre i cerchi in lega da 17", le luci full LED con abbaglianti automatici, i cristalli posteriori oscurati, le barre al tetto, il climatizzatore automatico bi-zona, il caricatore wireless per lo smartphone, il monitor centrale da 13,2", il cruise control, il mantenitore di corsia, la telecamera posteriore, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la frenata d'emergenza e il sistema keyless.

Per portarsi a casa una Kuga ST-Line, invece, servono almeno 37.500 euro, ma di serie aggiunge i cerchi in lega da 18", il volante con fondo piatto, i vari dettagli sportivi per esterni e interni e le sospensioni con taratura specifica. Il modello della nostra prova, l’St Line X, è quello un po’ più costoso, parte da 42 mila euro.

Nuova Kuga, auto per famiglie, con un occhio alle economie di gestione

La Kuga è l’auto adatta per chi vuole un Suv affidabile, spazioso e che consumi poco. Contemporanea e già sedimentata nella memoria degli automobilisti, americani, ed europei.

L’auto può essere provata presso al concessionaria Ford Sergio Tumino di Ragusa, Modica e Siracusa.