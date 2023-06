Fiat: non faremo mai più auto grigie. Arriva l'arancio Sicilia

Abbasso la depressione. Fiat farà auto colorate.

Fiat ha annunciato che non ci saranno mai più nella sua gamma auto di colore grigio. Secondo quanto dichiarato dal costruttore del gruppo Stellantis, la decisione è stata presa per esaltare l’importanza dei colori nella vita, incarnando lo stile di vita italiano e riaffermando il valore della nuova Dolce Vita del marchio.

“Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie. Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership di Fiat come marchio della gioia, dei colori e dell’ottimismo”, ha dichiarato Olivier Francois, Ceo di Fiat. L’annuncio è stato fatto con un video che mostra la nuova Fiat 600 (sarà svelata il prossimo 4 luglio) immergersi nella vernice arancione durante uno spot girato a Lerici, in Liguria. L’attuale gamma del costruttore torinese – Nuova 500, 500 Hybrid, 500X, Panda e Tipo – è disponibile in diverse tonalità di colore, tra cui Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema – tutti con un nome evocativo che richiama le bellezze paesaggistiche e la dolce vita italiana.