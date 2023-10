Lancia Pu+Ra HPE arriva in Sicilia

Palermo - Lancia Pu+Ra HPE, la concept car del futuro che rappresenta il manifesto del brand Lancia per i prossimi 10 anni in termini di design, sostenibilità, tecnologie ed elettrificazione arriva in Sicilia. E' la concessionaria Nuova Sicilauto il salone scelto da Lancia per il prossimo lancio del nuovo brand. La Lancia Pu+Ra HPE è una vettura 100% elettrica, con un'autonomia superiore a 700 km, tempi di ricarica di poco più di 10 minuti e un consumo energetico inferiore a 10 kWh/100 km. Rappresenta il futuro della mobilità sostenibile.