Tesla Cybertruck, l'auto di Elon Musk venuta dal futuro. Quanto costa

Si chiama Tesla Cybertruck, è omologato solo per il mercato americano e non viene venduto ufficialmente fuori da questi confini, è elettrico ed è un Suv più grande di un camion. Costa fra 80 mila dollari e 102 mila dollari. Si tratta di un mezzo lungo quasi 5,7 metri, largo 2,2 e alto 1,8, misure che comunque lo inserirebbero tra i veicoli commerciali. In Europa dovrebbe essere pesantemente modificato per essere venduto. I costruttori sviluppano le auto per il mercato europeo, devono sottostare a diverse limitazioni per disegnare la parte anteriore della carrozzeria. Limitazioni che Tesla non ha avuto per il Cybertruck.

Il Tesla Cybertruck pesa quattro tonnellate e dunque per guidarlo in Europa ci vorrebbe la patente C. È quasi inutile dire che è una delle auto nel garage personale di Donald Trump.

Tesla Cybertruck negli Stati Uniti è disponibile in due versioni, quella con due motori e quella con tre. La prima costa circa 80.000 dollari e la seconda quasi 102.000. È proprio quest'ultima quella più incredibile e infatti si chiama Cyberbeast. Ha una velocità massima di 210 km/h, impiega 2,7 secondi per andare da 0 a 96 km/h e una capacità di traino di 4.990 kg. Niente male per un pick-up che ha una capacità di carico superiore alla tonnellata e un cassone lungo quasi due metri, che si copre completamente. La carrozzeria in acciaio inossidabile, poi, è garanzia di resistenza mentre i vetri sono blindati, nel senso che sono in grado di resistere all'impatto di una palla da baseball a 112 km/h.

Tesla Cybertruck 2024 All-Wheel Drive: 80.240 dollari

Il modello di fascia media, il Tesla Cybertruck All-Wheel Drive, è dotato di tecnologia steer-by-wire, ovvero lo sterzo non ha nessun collegamento meccanico con le ruote, sospensioni pneumatiche, Wade Mode (può guadare 79 cm di acqua) e una robusta carrozzeria in acciaio inossidabile. Attualmente è la versione Cybertruck con la più lunga autonomia, con un'autonomia EPA di 550 km o più di 756 km con un range extender. Per quanto riguarda la potenza, il Cybertruck AWD produce 600 CV e 9.958 Nm, raggiunge le 60 miglia orarie (circa 100 km/h) in soli 4,1 secondi. Per parlare di cose da "truck", la sua altezza da terra è fino a 41 cm (in modalità Extract) e può trainare fino a quasi 5.000 kg. Autonomia: 550 km Trasmissione: AWD Velocità di ricarica: 250 kW Accelerazione: 0-100 Km/h in 4,1 secondi.

2024 Tesla Cybertruck Cyberbeast: 102.240 dollari

Il concorrente più costoso di Tesla è il Cybertruck Cyberbeast, che parte da 100.240 dollari e costa più di un Rivian R1T o di un Ford F-150 Lightning cull optionalompletamente equipaggiati. Il Cyberbeast è stato allestito per offrire 845 CV e 14mila Nm di coppia e non si tratta di un errore di battitura! Il Cybertruck di fascia alta ha un'autonomia stimata dall'EPA di 515 km e può accelerare fino a 60 miglia orarie (circa 60 km/h) in soli 2,6 secondi. Autonomia: 515 km (708 con extender) Trasmissione: AWD Velocità di ricarica: 250 kW Accelerazione: 0-100 km/h in 2,6 secondi.

Tesla Cybertruck Rear-Wheel-Drive 2025: costerà 61.240 dollari

Mentre il Tesla Cybertruck base sarebbe dovuto costare 40mia dollari ora ne costerà 61.240. Come le varianti di allestimento superiore, il Cybertruck base offrirà sospensioni pneumatiche, funzionalità steer-by-wire, sedili ventilati e un bagagliaio anteriore elettrico. Per quanto riguarda il gruppo propulsore, il Cybertruck RWD avrà una configurazione a motore singolo, un'autonomia stimata di 402 km/h e una capacità di traino di 3.400 kg. Autonomia: 402 km Trasmissione: RWD Velocità di ricarica: 250 kW Accelerazione: 0-100 km/h in 6,5 secondi.