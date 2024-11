Come viaggiare in sicurezza in scooter: 5 consigli utili

Lo scooter è un veicolo particolarmente amato per gli spostamenti in città. A differenza della moto, che può anche avere tre ruote, ne presenta in dotazione un numero pari a due e rientra nella categoria dei mezzi leggeri.

Avendo un motore di dimensioni e potenza contenute può viaggiare solo all'interno delle strade normali, a meno che non si tratti di maxi-scooter: modelli che si distinguono per caratteristiche particolari.

Come tutti sanno per chi si trova a bordo di una due ruote i rischi sono maggiori di quelli che contraddistinguono l’auto, complice un’esposizione superiore del corpo: per questo prestare attenzione alla sicurezza si rivela quanto mai cruciale. Oggi vi proponiamo 5 consigli utili in tal senso, specifici per chi ha uno scooter.

L’importanza dell’assicurazione

Il primo step per viaggiare sicuri è quello di dotarsi di un’assicurazione per lo scooter in grado di offrire le opportune tutele del caso. La polizza andrebbe sempre approntata in relazione alle caratteristiche del mezzo, al tipo di uso che si è soliti fare e alle proprie abitudini di guida.

Si tratta non soltanto di una soluzione obbligatoria per legge ma persino in grado di intervenire, se ben formulata, in caso di imprevisti. Non potevamo perciò che mettere questa accortezza al primo posto, anche perché spesso viene sottovalutata.

Vi consigliamo di rivolgervi a compagnie dalla comprovata esperienza e capaci di consigliare al meglio, così da essere in regola con il codice della Strada e viaggiare con maggiore tranquillità.

Controllare il mezzo costantemente

Lo scooter, non diversamente da qualsiasi veicolo dell’automotive, dovrebbe essere sempre in perfette condizioni tecniche. Andrebbe quindi controllato con regolarità e “ascoltato”: il rapporto con chi lo conduce è infatti particolarmente intenso, un po’ come quello che si instaura con un animale domestico.

Tra le parti da tenere più sotto controllo troviamo luci, pneumatici e freni, la cui condizione influisce in maniera determinante sulla sicurezza del guidatore.

Rispettare il codice della strada

Lo scooter è un mezzo particolarmente agile, motivo per cui si è tentati in diverse occasioni di adottare dei comportamenti ai limiti dell’imprudenza.

Fondamentale, pertanto, sorpassare sempre e solo sul lato sinistro, evitare manovre dubbie, prestare attenzione alle curve, utilizzare le frecce, sostare nelle aree consentite. Tutti piccoli accorgimenti che preservano l’incolumità della persona molto più di quanto non si possa pensare.

La scelta del casco

Fino a non molto tempo fa una moda piuttosto diffusa tra i giovani e i giovanissimi che prendevano il motorino era quella di viaggiare senza casco oppure con un modello non sufficientemente protettivo.

Un trend da non imitare e da disincentivare, in quanto molto pericoloso. La scelta del casco è fondamentale perché può capitare di cadere dal motorino e una parte da preservare assolutamente è quella del collo e della testa; meglio quindi optare per un dispositivo integrale e della misura giusta.

Se non ci si sente sicuri, meglio non mettersi alla guida

Il Codice della Strada è particolarmente severo con chi si mette alla guida dopo aver assunto alcol in quantità eccessive o altre sostanze che ne compromettono l’affidabilità.

Tralasciando situazioni di questo tipo che possono apparire estreme è importante non prendere in mano lo scooter anche quando ci si sente stanchi oppure non lucidi, cosa che può accadere, ad esempio, dopo che si è mangiato troppo. Qualcosa di imprescindibile per se stessi e per gli altri, su cui è bene interrogarsi sempre: per tornare a casa, una soluzione alternativa si trova.