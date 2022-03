Dieta dell’avocado: Il segreto di una pancia piatta

Il segreto per avere una pancia piatta è racchiuso in un frutto, l’avocado, prova ad introdurlo nella tua dieta

La dieta dell’avocado non è in realtà un regime alimentare strutturato da esperti ma il consiglio di assumere questo frutto ogni giorno nell’ambito di una dieta sana e varia volta non solo a perdere peso ma anche a mantenersi in salute. Il suggerimento arriva in seguito ai risultati di diverse ricerche scientifiche che hanno dimostrato i benefici di questo frutto. Uno studio ha dimostrato infatti l’efficacia di un frutto che, se inserito regolarmente nella dieta, aiuta a mantenere una pancia piatta, specie per le donne: l’avocado.

Il segreto per avere la pancia piatta? Consumare l’avocado nella tua dieta

L’avocado è un frutto che, se inserito regolarmente nella dieta, aiuta a mantenere una pancia piatta, specie per le donne. In realtà non è un frutto molto consumato, anzi, ci sono persone che non l’hanno nemmeno mai assaggiato. Secondo un recente studio condotto dall’Università dell’Illinois e pubblicato sulla testata Journal of Nutrition, l’avocado sgonfierebbe la pancia e ridurrebbe il grasso viscerale. Ha un effetto particolare soprattutto sulle donne, ma deve essere consumato regolarmente, in modo tale da regolare il punto vita. Nella ricerca condotta dall’università americana sono stati presi in esame più di cento persone adulte e in sovrappeso. Che cosa si è scoperto?

I pazienti sono stati divisi in due gruppi: entrambi messi a dieta con lo stesso consumo di calorie, ma solo a un gruppo è stato dato da mangiare l’avocado. I pazienti sono stati seguiti per un totale di dodici settimane, la scoperta dei ricercatori è stata sbalorditiva. Specialmente le donne hanno beneficato del consumo del frutto.

Tra gli effetti dell’avocado si sono notati una riduzione sostanziale del grasso viscerale, che è quello più dannoso per l’organismo, e quello sottocutaneo. Nel caso della fascia addominale, esistono due tipi di grasso: quello sottocutaneo, che è sotto la pelle, e quello viscerale, che scende in profondità. Chi ha una percentuale elevata di grasso viscerale rischia di sviluppare il diabete.

A seguito di questo test, si è scoperto che mangiare un avocado al giorno ridurrebbe il rischio di malattia, sgonfiando proprio l’addome. I benefici hanno colpito le donne, mentre gli uomini sono stati intaccati solo marginalmente da questo fenomeno. È davvero curiose pensare che il consumo di un singolo frutto possa comportare tanti aspetti positivi.

Perché mangiare un avocado al giorno aiuta a mantenere la pancia piatta

Si tratta di una scoperta incredibile e che potrebbe aiutare moltissime persone. Tra l’altro, oltre ad essere salutare per ridurre il grasso della pancia, l’avocado è anche molto buono e fornisce la giusta quantità di grasso sano. Inoltre, questo frutto esotico ha proprietà aromatiche, digestive e astringenti, è una buona fonte di vitamine, di potassio, di calcio e di fibre che contrastano il diabete.

Dieta dell’avocado per avere una pancia piatta: come funziona?

Si consiglia dunque alle persone che vogliono buttare giù qualche chilo di consumare ogni giorno piccole porzioni di questo frutto, naturalmente associandolo ad una dieta sana e bilanciata nel complesso e alla giusta dose di attività fisica. Ricordiamo infatti che non esiste alcun alimento miracoloso di per sè ma l’avocado, così come altri alimenti e spezie, può essere semplicemente un alleato in più per le persone che vogliono dimagrire.

Consumato tutti i giorni, questo frutto favorisce l’assunzione dei nutrienti e migliora il metabolismo degli zuccheri inoltre è in grado di saziare e dunque diminuisce il senso di fame che si può avere tra un pasto e l’altro. Dieta dell’avocado, cosa mangiare

Se si vuole provare a dimagrire con l’aiuto dell’avocado bisogna inserire questo frutto ogni giorno in una dose di circa 70 grammi.

I modi per integrarlo nella propria alimentazione sono molti: si può tagliare a pezzetti e aggiungere all’insalata che si dovrebbe consumare preferibilmente ad inizio pasto, oppure si può preparare la famosa salsina guacamole o ancora un sushi veg ad esempio con riso e zenzero, un originale gaspacho di avocado e tanto altro.

Ricordatevi però che l’avocado è già ricco di grassi (anche se buoni) meglio quindi non associarlo ulteriormente ad altri alimenti grassi. In caso di insalata, ad esempio, evitate di aggiungere anche dell’olio extravergine di oliva come condimento.

Come già detto, l’avocado può solo dare una mano, bisogna quindi mangiare insieme ad esso dei cibi equilibrati come possono essere il riso integrale, la frutta e la verdura, proteine vegetali come i legumi, le carni magre e il pesce (per chi li mangia), ecc.

Potete seguire ad esempio una dieta mediterranea in versione dimagrante oppure una dieta vegetariana che si è rivelata ugualmente valida per chi deve perdere peso.

Naturalmente è sempre meglio, soprattutto se si devono perdere molti chili, affidarsi ad un nutrizionista esperto che vi consiglierà un percorso ideato sulle vostre specifiche esigenze.