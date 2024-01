Il reformer pilates, che cos'è

Reformer Pilates. Sotto la sua aria innocente, questo attrezzo rafforza la muscolatura profonda, tonifica, definisce e rilassa. La trasformazione della cantante Adele sembra passi anche dalle lezioni di Reformer. E non è la sola. Anche le star nostrane come Serena Rossi, Veronica Ruggeri o Chiara Ferragni usano questo sistema per restare in forma.

L’invenzione di questo attrezzo risale agli anni '20, quando Joseph Pilates, un appassionato di fitness e studioso del corpo umano, sviluppò il concetto di “Contrology” come sistema di esercizi mirati a migliorare la forza, la flessibilità e l'equilibrio. “L'idea del Reformer emerse come risposta alle esigenze di chi, per vari motivi, non poteva svolgere esercizi a corpo libero, persone ospedalizzate o mutilate, offrendo un supporto strutturato e un'ampia varietà di resistenze" spiega Maria Luisa Valente, trainer, blogger, fondatrice di @allyoucanfit. Il metodo Contrology prende il nome di Pilates solo dopo la scomparsa del suo inventore grazie alla passione ed alla devozione dei suoi allievi più fedeli. Certo l’attrezzo originale è stato modificata. Oggi il Reformer si è evoluto, si avvale di una struttura simile a un letto su cui scivola un carrello collegato a delle molle di diversa resistenza.

Sono molteplici e toccano diversi aspetti della salute fisica e mentale. “Questo attrezzo promuove una maggiore forza muscolare, migliora la tonicità e la definizione, l’elasticità, il benessere di tutto il corpo. La sua natura a basso impatto lo rende ideale anche per chi cerca un'alternativa sicura per migliorare la propria forma fisica. Una delle caratteristiche distintive del Reformer è la versatilità, che lo rende adatto a una vasta gamma di persone: dagli atleti professionisti, agli sportivi amatoriali, ai giovani, agli anziani, tutti possono trarne vantaggio".

"Gli esercizi che si svolgono sul Reformer si ispirano ai movimenti degli animali o a semplici gesti di vita quotidiana, con la peculiarità di essere praticati appunto in maniera controllata. Ecco alcuni esempi.

Leg Circles: "Questo esercizio mira a rafforzare gli addominali e le gambe, migliora la flessibilità delle anche".

Rowing Series: "Perfetto per potenziare la parte superiore del corpo, questo esercizio coinvolge spalle, schiena e braccia".

Footwork: "Un esercizio di base che lavora sulla forza delle gambe e sulla stabilità del core, contribuisce a migliorare la postura".

Elephant: "Coinvolge la parte centrale del corpo, enfatizza gli addominali e migliora l'equilibrio".