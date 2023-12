Prenditi del tempo per rendere i tuoi capelli perfetti

Una chioma vaporosa, sana e lucente, sono questi i fattori che rendono una donna più bella, segreti di bellezza che si possono ottenere solo se si prende cura costantemente della salute dei capelli, con l’uso dei giusti prodotti e suggerimenti di bellezza. Vediamo insieme come prendersi cura della propria chioma per renderla bella e luminosa.

La bellezza di una donna si sa, passa anche dai capelli, e se una donna li trascura, lasciando che diventino crespi, sfibrati e spenti, incide fortemente sulla sua estetica. Questo perché, secondo molti studi psicologici, la capigliatura che sfoggiamo racconta molto della nostra personalità, fornisce agli altri dettagli importanti sul nostro carattere e sulle nostre attitudini.

Il colore usato, il taglio e lo styling sono caratteristiche che contribuiscono, e non poco, a definire il nostro outfit e renderlo impeccabile, incorniciando il nostro viso e valorizzandolo in modo significativo. Il primo segreto per avere dei capelli perfetti? Saper scegliere i prodotti giusti per la colorazione, il lavaggio e la cura dei capelli: shampoo, balsami, maschere, lozioni e altri prodotti nutrienti che se scelti correttamente in base al proprio tipo di capello aiutano a mantenere una chioma impeccabile.

Che sia per valorizzare il proprio incarnato o per nascondere i capelli bianchi, scegliere il prodotto giusto per tingere i capelli è essenziale, non solo per l’estetica ma anche per la salute stessa del capello, che se trattato con i prodotti giusti valorizza e non poco l’incarnato. Ti suggerisco questa azienda di forniture per parrucchieri che propone prodotti concepiti per rispondere alle esigenze di donna, e offrono risultati performanti di grande qualità con i suoi shampoo coloranti e le sue tinte permanenti, formulati per tutti i tipi di capelli.

Che i capelli siano corti o lunghi, mossi o lisci, devono sempre essere mantenuti in ordine se si vuole avere un outfit impeccabile. A tal fine è importante seguire una hair care quotidiana, che includa alcune semplici regole: in primis quella relativa all’uso dello shampoo giusto che deve sempre essere scelto in base alla struttura del capello, al tipo di cheratina e al diametro.

Per non sbagliare si deve sempre tenere conto della regola generale valida per tutti i tipi di capelli: i prodotti usati devono essere poco schiumosi, ed è preferibile scegliere tipologie naturali che contengono sostanze pulenti a base di estratti biologici. Questo perché i prodotti chimici contengono un’alta concentrazione di sostanze tensioattive che, se usate per molto tempo, rischiano di appesantire eccessivamente i capelli facendoli sporcare più velocemente. Lo shampoo deve sempre essere scelto tenendo conto del proprio tipo di capello, altrimenti si rischia di ottenere l'effetto contrario e rovinare la salute della fibra capillare (chi ha i capelli secchi, ad esempio, deve scegliere uno shampoo mirato, formulato appositamente per il trattamento dei capelli aridi e sfibrati).

Anche il balsamo è importante per la bellezza dei capelli, e la formulazione ideale deve sempre avere una texture molto delicata, per non danneggiare la fisiologia naturale delle fibre e non alterare la disposizione delle cuticole. A tal fine è consigliabile scegliere prodotti naturali e leggeri, che siano facili da risciacquare e non lasciano depositi sulla cute. Può sembrare banale, ma anche un semplice massaggio alla cute durante lo shampoo può fare la differenza per avere dei capelli belli, lucenti e morbidi. Esaminiamo ora la corretta tecnica di massaggio per il cuoio capelluto: Utilizzare i polpastrelli con una pressione estremamente delicata, evitando di frazionare. Per applicare lo shampoo, versarne una modesta quantità direttamente sulle dita e distribuire il prodotto sul cuoio capelluto, iniziando dalla radice e massaggiando delicatamente fino alle punte.

L'errore che si fa comunemente è quello di sfregare energicamente il cuoio capelluto nel tentativo di sgrassare la cute, perché tale cattiva abitudine alla lunga danneggia il fusto del capello e può rendere i bulbi piliferi più deboli, ragion per cui è importante effettuare semplicemente dei movimenti e massaggi circolari, necessari per stimolare lo strato germinativo e attivare il microcircolo, eliminando così anche il crespo dai capelli.

Prima di asciugare i capelli è bene applicare un prodotto nutriente adatto alla propria tipologia di capello, in modo da preparare e proteggere le fibre capillifere dallo shock termico del phon. Online si possono trovare prodotti nutrienti di qualità, anche senza risciacquo, oli vegetali e maschere dalla formulazione delicata capace di rispettare la fibra capillare, aiutando a disciplinare i capelli e ottenere uno styling impeccabile. Ecco infine uno dei consigli più preziosi che consentono di ottenere una capigliatura invidiabile senza danneggiare i capelli: pettinarli prima di effettuare lo shampoo e dunque prima di bagnarli, perché altrimenti rischiano di spezzarsi con più facilità (se sono molto aggrovigliati è consigliabile usare anche uno spray districante).

Chi non vorrebbe uscire di casa al mattino avendo la certezza di mantenere la propria acconciatura perfettamente inalterata fino a sera? A tale riguardo va considerato che i capelli risentono molto del clima: se la temperatura è umida è facile che la chioma si increspi, se è molto calda i capelli tendono invece a seccarsi mentre il caldo li sfibra.

Per evitare questi inconvenienti è bene scegliere con attenzione i prodotti da usare e gli accessori, a cominciare dalle spazzole. I modelli piatti sono l'ideale per prendersi cura delle radici dei capelli, perché permettono di massaggiare la cute in modo ottimale anche a livello del cuoio capelluto. I modelli allungati invece, sono particolarmente indicati per districare le chiome indisciplinate, perché capaci di eliminare l'elettricità statica senza danneggiare la struttura del fusto.

Per chi vuole ottenere dei benefici a livello di microcircolazione, e migliorare l'ossigenazione dei capelli, dovrebbe invece scegliere una spazzola professionale, che abbia delle setole allungate. Per chi teme di stressare una capigliatura molto "provata", magari secca o sfibrata, dovrebbe infine provare le spazzole in legno naturale, morbide e delicate; o le spazzole con setole in bambù (le spazzole con setole naturali sono realizzate con fibre di elevata qualità, capaci di rispettare la struttura del capello senza danneggiare la cheratina che rappresenta la porzione più delicata del fusto).