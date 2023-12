Luci e benessere: come l'illuminazione migliora il nostro umore

L'illuminazione va ben oltre il semplice aspetto estetico o funzionale. È una forza invisibile che modella il nostro benessere psicologico e fisico in modi sorprendenti. Lo sapevi che la nostra salute mentale dipende anche dalla luce a cui siamo esposti? Le varie fonti luminose, da quelle naturali alle soluzioni di design offerte da marchi come Flos Lampade, influenzano il nostro umore e la nostra salute mentale.

L'impatto della luce sulla salute mentale

Le recenti ricerche sottolineano l'importanza dell'esposizione alla luce nella regolazione della salute mentale. Un ampio studio con quasi 87.000 partecipanti ha evidenziato come l'esposizione notturna a fonti luminose incrementi significativamente il rischio di disturbi psichiatrici, tra cui ansia, disturbo bipolare, PTSD e comportamenti autolesivi. In particolare, l'aumento del rischio di depressione è stato misurato intorno al 30% per coloro esposti a elevate quantità di luce notturna. In netto contrasto, un'esposizione adeguata alla luce diurna può ridurre tale rischio del 20%, fungendo da intervento non farmacologico efficace contro la depressione e la psicosi. Questi risultati evidenziano la necessità di adottare pratiche di illuminazione salutari, privilegiando la luce naturale durante il giorno e limitando l'esposizione a fonti luminose intense durante la notte, per un impatto positivo sulla salute mentale​​.

Il ruolo della luce naturale e artificiale

La luce naturale è fondamentale per il nostro benessere psicofisico perché influenza positivamente l'umore, la creatività e le capacità cognitive. Questo tipo di luce ha un effetto biologico profondo, regola i nostri ritmi circadiani e migliora il benessere generale. In contrasto, la luce artificiale, in particolare quella elettrica, spesso non corrisponde ai cicli naturali di luce e oscurità. Durante il giorno, può risultare insufficientemente intensa, mentre di notte è eccessivamente forte, disturbando il sonno e i ritmi biologici. Questo squilibrio può causare stress, ridurre la concentrazione e influenzare negativamente l'umore e la salute mentale. Un ottimo modo per approfittare dell'illuminazione esterna e migliorare il proprio benessere è praticare il silent walking, un'attività che consiste nel camminare in silenzio all'aperto per godere delle bellezza della natura.

Innovazioni nel campo dell'illuminazione

Alla recente fiera Euroluce 2023, Flos Lampade ha svelato le sue ultime innovazioni, che comprendono sia nuovi modelli che rivisitazioni di lampade iconiche. Tra queste, spicca il modello "Workmates", specificamente progettato per ambienti di lavoro. Questa lampada combina un design elegante e discreto con caratteristiche di illuminazione avanzate, come sorgenti luminose di alta qualità e ottiche esclusive. Inoltre, Flos ha presentato rivisitazioni di lampade storiche, come la "Taccia", ora disponibile in una speciale finitura bianca opaca.