Silent walking, benefici della camminata silenziosa

Tra smartphone, notifiche e social media, è difficile trascorrere del tempo liberi da stimoli esterni. Il silent walking è diventato un vero e proprio trend su TikTok che incoraggia le persone a ritagliarsi dei momenti per camminare senza musica, podcast o distrazioni.

«Dopo 30 minuti di camminata silenziosa, all’improvviso ho avuto la lucidità che avevo sempre cercato. La nebbia mentale si è dissolta. Di colpo tutte queste idee fluiscono dentro di me perché ho dato loro lo spazio per entrare» ha raccontato la content creator Mady Maio in un video su TikTok. Come lei, tanti utenti hanno pubblicato le loro esperienze di silent walking sulla piattaforma, affermando di aver riscontrato numerosi effetti positivi. Mentre per alcuni il fenomeno non è altro che il tentativo di reinventare o dare un nome nuovo ad un’attività comune. Anche se il silent walking non è di per sé una novità, la sua attuale popolarità potrebbe derivare dal fatto che siamo costantemente iperconnessi e dai nostri stili di vita sempre più frenetici. Probabilmente in passato non avremmo sentito così tanto l’esigenza di camminare intenzionalmente in silenzio. Adesso, immaginare di fare una passeggiata senza parlare al telefono, mandare messaggi, ascoltare una canzone, scorrere i social o rispondere alle email non è più così scontato, perché molti di noi non sono più abituati a farlo.

I benefici della camminata silenziosa

Il silent walking può essere benefico non solo per il fisico, ma anche per lo spirito. I benefici della camminata sono conosciuti e farlo in silenzio può avere un ulteriore effetto calmante sul nostro corpo. Dall’altro lato, è noto come essere sottoposti eccessivamente a rumori di alta intensità possa alterare l’equilibrio psicofisico.

Come si pratica

Il primo importante passo da fare per praticare la camminata silenziosa è quello di scegliere un luogo tranquillo, preferibilmente in mezzo alla natura, e assicurarsi di essere completamente da soli, senza telefonino o altre distrazioni tecnologiche. Durante la camminata, ci si concentra sulle sensazioni corporee, sul respiro e sulla bellezza di quello che ci circonda. Prima di iniziare è utile anche pensare in anticipo a soddisfare bisogni come la come la sete e la fame, in modo che non diventino una distrazione.

Per iniziare

Ma come fare? Se non si è abituati al silenzio e alla solitudine, intraprendere un percorso di silent walking può apparire un’impresa ardua. Il segreto sta nel procedere per gradi. Si comincia con brevi passeggiate, di cinque o dieci minuti, da fare ogni giorno, aumentando poi gradualmente il tempo della nostra camminata in silenzio. Perché praticarla?

Camminare, è noto, che sia veloce o a passo normale, offre una serie di benefici: ci permette di riordinare le idee e di ascoltare i nostri pensieri e il nostro corpo, allontanando lo stress e favorendo la pace e la serenità. Questa è anche influenzata da ciò che accade al nostro organismo quando svolgiamo questo tipo di attività, perché il rilascio delle endorfine alimenta il buon umore. La camminata silenziosa favorisce la riduzione dello stress, il miglioramento di stati depressivi, un aumento di energia e resilienza, una maggiore autoconsapevolezza e una connessione più profonda con se stessi, l’attenuarsi di alcuni sintomi di patologie fisiche come l’asma o l’allergia e previene inoltre l’insorgenza di malattie cardiovascolari o croniche. E, inoltre, un ottimo allentamento per rimettersi in forma.

La sfida

Infine, la camminata silenziosa incoraggia a concentrarsi su una cosa alla volta, contrastando l'idea del multitasking. Un approccio questo che può renderci più efficaci e produttivi. In conclusione, il silent walking è una pratica che unisce l'attività fisica, la meditazione e la consapevolezza, offrendo numerosi vantaggi per la salute mentale e fisica. È una risposta efficace al modo frenetico in cui viviamo, che ci consente di ritrovare un senso di calma, connessione e consapevolezza. Praticare la camminata silenziosa può rivelarsi una sfida in un mondo iperstimolante.