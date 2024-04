Sarah Jessica Parker, icona di stile e bellezza, continua a ispirare con la sua forma fisica impeccabile anche all’età di 59 anni. La sua dieta è uno dei segreti del suo successo nel mantenere la salute e la vitalità nel corso degli anni. Scopri i dettagli del regime alimentare seguito dall’attrice e decidi se possa fare al caso tuo.

Qual è la dieta di Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker, celebre attrice nota soprattutto per il suo ruolo nella serie “Sex and the City”, ha sempre condiviso dettagli sulla sua dieta e routine di esercizi.

È interessante notare che, nonostante mantenga una forma fisica invidiabile, ammette di non mangiare propriamente in modo salutare.

L’attrice non è una persona da diete restrittive o disintossicanti. Ama il pollo, la pizza, la Coca Cola, il cioccolato al latte e il latte di mandorla. Adora anche i carciofi e l’avocado.

SJP non si limita a scegliere una singola dieta e ad attenervisi. Invece, combina la dieta Atkins, la dieta mediterranea e la dieta South Beach. Questo tipo di alimentazione è comunemente chiamata dieta Hampton.

Quando l’attrice vuole perdere qualche chilo, elimina la maggior parte dei carboidrati finché non raggiunge il peso ideale. Ma quando cerca di mantenere il suo peso, mangia ogni giorno una piccola quantità di carboidrati complessi, come riso integrale, quinoa e patate dolci.

Cosa mangia, quindi, in un giorno Sarah Jessica Parker?

Sarah Jessica Parker ha una routine alimentare varia e flessibile che si adatta alle sue esigenze e alle sue giornate impegnate.

Di solito, non fa colazione a meno che non sia sul set di un film o di una serie televisiva, momento in cui opta per una colazione completa e abbondante. Quando è a casa, preferisce iniziare la giornata con una tazza di caffè.

Se decide di fare colazione, potrebbe scegliere un bagel dalla panetteria del suo quartiere o un uovo alla coque con accompagnamenti come mango, avocado e ricotta.

Per pranzo, si orienta verso un panino piccante al tonno e un frullato energetico. La cena è un momento speciale per lei e suo marito, durante il quale si concedono piatti preparati con cura, come una zuppa di polpette di manzo fatta in casa, utilizzando ingredienti freschi.

Uno dei suoi piatti preferiti a cena, sono gli spiedini di controfiletto con funghi grigliati, cipolle e ananas.

Come spuntino mangia delle fette di ananas con yogurt o una manciata di noci.

In generale, la sua alimentazione riflette una combinazione di semplicità, gusto e occasionali indulgenze, mantenendo un equilibrio tra alimenti nutrienti e piaceri culinari.

L’allenamento di Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker non ricorre a estreme sessioni di allenamento. Durante un’intervista con il co-conduttore di The Doctors, il Dr. Travis Stork, Parker ha condiviso che una delle sue strategie per mantenere la salute è camminare molto, approfittando delle quattro o cinque rampe di scale nella sua casa.

Si impegna a raggiungere l’obiettivo di 10.000 passi al giorno, monitorando i suoi progressi tramite il FitBit, e durante l’estate ama nuotare e fare kayak.

Questa pratica quotidiana, combinata con una vita attiva e varia, contribuisce alla sua straordinaria forma fisica, senza l’esigenza di impegnarsi in allenamenti estenuanti.

I suoi allenamenti sono quotidiani, ma brevi. Durano meno di 30 minuti.

Se ti attira il regime alimentare e il modo di fare attività fisica di Sarah Jessica Parker, parlane con il tuo medico e, se ti dà l’ok, inizia anche tu a mantenerti in forma come lei, con una dieta varia, allenamento leggero, ma quotidiano.