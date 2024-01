La dieta di Laura Pausini

Laura Pausini è dimagrita tanti chili. Vuoi sapere come ha fatto a trovare la sua splendida forma? Ecco il suo regime alimentare.

Laura non ha mai cercato di nascondere il suo essere curvy! Anzi ne andava fiera e si vedeva chiaramente che era a suo agio nel suo corpo senza nessun problema ma dopo la gravidanza le cose sono cambiate per lei. Con il suo compagno di lunga data, Paolo Carta sposato di recente, ha avuto una figlia e da allora ha cominciato ad avere problemi con le sue forme, non si sentiva più a suo agio!

Che tipo di regime alimentare ha seguito Laura Pausini per dimagrire così tanto

Laura Pausini ha deciso così di seguire una dieta per dimagrire e sentirsi meglio con se stessa. Ultimamente la cantante romagnola ha dichiarato di aver perso 20 kg con questo regime alimentare nuovo e sottolinea, sotto stretto controllo medico. Vediamo di che cosa si tratta. La sua dieta è chiamata Blackburn, che è il nome del medico di Harward che l’ha messa a punto, il suo nutrizionista l’ha perfezionata in base alle esigenze della cantante. Va sottolineato che questa dieta è personalizzata e a seconda del peso, delle attività e delle esigenze di vita di ogni persona.

È una dieta ipocalorica molto restrittiva che il suo medico ha personalizzato per lei: 1400 calorie giornaliere da dividere in 5 pasti in cui il medico ha inserito, per lei, anche i tortellini di cui è ghiotta. Prevede alimenti prevalentemente proteici accompagnati da verdure specifiche, in base alla persona vengono stabilite quantità e tipologie dei pasti accompagnate, se necessario, da integratori. Laura Pausini ha eliminato molti carboidrati sostituendoli con alimenti proteici: colazione con caffè o te e fette biscottate integrali, pranzo con cereali o riso o pasta per l’energia che serve, a cena carne o pesce (150gr) o uova e tanta verdura. Per gli spuntini yogurt o frutta e anche tisane depuranti e disintossicanti. La cantante spiega in un’intervista che è molto soddisfatta della dieta, che ora è diventata di mantenimento ma ammonisce le ragazze sul non improvvisare ma recarsi sempre da un medico per intraprendere qualsiasi dieta.