Elettra Lamborghini e la sua dieta vegana

Elettra Lamborghini condivide spesso con i suoi follower su Instagram le sue abitudini e i suoi segreti per mantenersi in forma. La cantante ci tiene molto al suo benessere fisico e mentale e si mantiene in forma allenandosi più volte durante la settimana e seguendo uno dieta ricca di nutrienti ed equilibrata. Elettra, in una delle sue ultime storie, si è definita vegana ma, nell'immagine successiva, ecco che nel piatto i fan hanno notato del salmone. Proprio per questo, la cantante ha voluto postare un'altra storia in cui spiegava il proprio regime alimentare.

La cantante, in una delle sue ultime storie Instagram, ha immortalato il bel piatto che aveva davanti con crostini con avocado e salmone, nonostante nell'immagine precedente avesse specificato di essere vegana. Quindi, dopo alcune contestazioni social, Elettra ha pubblicato una storia in cui scrive: «Per essere precisa, a casa mangio sempre vegano, fuori casa, ogni tanto, ma raramente, mi concedo del pesce o delle uova. La carne non la mangio per nessuna ragione ormai da anni e il latte, se non vegetale, uguale... al massimo quando mangio un gelato e sto benissimo così, consiglierei a tutti di provare».