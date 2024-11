Albero si schianta nel campus università: 5 feriti, 3 sono gravi, uno studente al primo giorno

Salerno - Attimi di paura oggi pomeriggio, sabato, nel campus dell’Università degli Studi di Salerno, dove un pino alto circa 15 metri è improvvisamente crollato nei pressi dell’edificio E2 intorno alle 13.30. L’incidente, probabilmente causato dalle forti raffiche di vento che sta soffiando in zona, ha coinvolto cinque persone che si trovavano nell’area, adiacente alla facoltà di Ingegneria, per seguire le lezioni del Tirocinio Formativo Attivo.

Immediatamente sul posto due squadre dei vigili del fuoco della centrale e del distaccamento di Mercato San Severino oltre ad un'autogru. I caschi rossi hanno dovuto tagliare alcuni rami per consentire al personale del 118 di prestare le cure del caso. Sono intervenuti anche polizia e carabinieri. L’area è stata subito interdetta al passaggio pedonale e messa in sicurezza, quindi è scattato il sequestro. Tre persone di 20, 25 e 48 anni sono state ricoverate in codice rosso al «Ruggi». Ad avere la peggio è stato uno studente di 25 anni che ha riportato fratture al bacino e al cranio; due persone hanno subito ferite meno gravi e sono state medicate sul posto. Lo studente era al suo primo giorno di lezione: era entrato all'Università, infatti, grazie allo scorrimento delle graduatorie. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti nei vicini presidi ospedalieri per accertamenti e cure. Secondo alcuni testimoni le radici dell'albero sono marce e il tronco è vuoto all'interno, segno che l'esemplare era malato. La Procura ha aperto un'inchiesta, le lezioni sono state temporaneamente sospese.