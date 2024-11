Emanuela Chirilli, chi era la 28enne morta nell'incendio del B&B a Napoli

Napoli - Emanuela Chirilli, originaria di Maglie, è la ragazza morta nell'incendio scoppiato questa notte in un b&b di Napoli. La ragazza viveva a Lecce ed era in città come turista. Il rogo è scoppiato in un b&b in piazza Municipio 84. Sono state le fiamme a causare la morte della turista 28enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Napoli e la polizia scientifica per ricostruire la dinamica.

L'incendio sarebbe scoppiato nella notte tra le 4 e le 5 del mattino e una fitta macchia di fumo nero ora ricopre una parte del palazzo di piazza Municipio in cui è scoppiato l'incendio. Divelta la persiana e il motore dei condizionatori del b&b.

Mentre le autorità predisposte sono a lavoro per comunicare le generalità della vittima, è stato reso noto che la 28enne era arrivata a Napoli soltanto ieri e che avrebbe prenotato “Il Covo degli Angioini” per una sola notte. Quasi sicuramente viaggiava da sola.

«Siamo sconvolti. Come è potuto accadere?». Sono increduli al Cefass di Lecce, il centro di formazione che aveva frequentato per sei mesi Emanuela Chirilli. Lo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno. Nel 2020 aveve frequentato il corso per la durata di sei mesi per il profilo di tecnico per la cura e l’assistenza all’infanzia. In base ad esso poteva lavorare in asili nido, scuole materne e poteva partecipare a concorsi pubblici.