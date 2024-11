Alexia muore per un incidente stradale, come sua sorella cinque anni fa nello stesso paese

Udine - Uno stesso destino ha unito Alexia Vecchiato con sua sorella Gaia: entrambe sono morte a causa di un incidente stradale nello stesso paese. Gaia cinque anni fa, Alexia giovedì dopo una settimana di agonia in seguito a un incidente avvenuto presso Castions di Strada, in provincia di Udine.

Alexia giovedì scorso in serata era finita contro un muro in via Roma dopo aver perso il controllo della sua auto per cause che non sono state ancora appurate. Anche la sorella maggiore Gaia, che all'epoca aveva 21 anni, era morta in un incidente avvenuto sempre a Castions di Strada. Le condizioni di Alexia erano apparse subito gravissime ai soccorritori: era stata intubata e portate d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La 22enne era un'amante dalla danza moderna, era infatti diventata un'insegnante di hip hop presso la Station Dance Studio&Fitness di Corgnolo di Porpetto, dopo aver studiato comunicazione sociale e media all'Istituto Zanon del capoluogo friulano. «Riposa in pace piccola stella, proteggici da lassù e continua a ballare sempre sempre sempre, noi da qui balleremo per te e ti ricorderemo sempre e nel migliore dei modi che potremo», è scritto nella pagina social della scuola di danza.