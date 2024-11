Anziana perde in strada 500 euro (la pensione prelevata alla Posta), i vicini la aiutano

Roma - Da un gruppo Facebook è partita una raccolta fondi per aiutare una signora anziana e restituirle quei 500 euro - l’importo della sua pensione - smarriti accidentalmente sull’asfalto, a Mentana.

L’idea di offrire aiuto a un’anziana donna è partita da un residente di Mentana, a Roma.

«E’ un gesto semplice - spiega - che può certamente fare la differenza: noi cittadini, spesso, ci sentiamo soli. E se non provvediamo fra noi ad aiutarci non lo fa nessuno. Non lo faccio per notorietà - sottolinea - ma per aiutare la signora». Secondo il racconto, l’anziana donna era da poco uscita dall’ufficio postale quando si è accorta di non avere più i 500 euro appena prelevati. Una somma pari all’importo della sua pensione. E così è nata l’idea di creare un salvadanaio dove chiunque può offrire un piccolo e libero contributo. Al raggiungimento della somma, quel denaro verrà consegnato ai dipendenti dell’ufficio postale che si attiveranno per rintracciare immediatamente la signora e donarle quanto raccolto dalla comunità di Mentana. «Il salvadanaio è al negozio Honey - scrivono sulla pagina di quartiere - quello davanti al bar Tex dove c’è la posta. Se siamo in tanti a noi non costa e cambia nulla. Per la signora, invece, cambia. Tanto».