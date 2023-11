Arrestato in Germania Kevin Fidone

Scicli - Aveva obblighi di dimora imposti dall'autorità giudiziaria in Italia, Kevin Fidone, 25enne di Scicli, ma aveva pensato di trasferirsi in Germania per fare il cameriere. Quando si è reso irreperibile (inducendo la madre a fare appello alla trasmissione "Chi l'Ha visto?" di Rai Tre) la polizia tedesca, allertata dalle forze dell'ordine italiane, si è messa sulle sue tracce e lo ha tratto in arresto nella città di Offenbach, confinante con Francoforte, dove aveva chiesto riaparo a un amico nella speranza di fare il cameriere in un locale. Si trova ora in stato di fermo nel carcere di quella città.

Kevin Fidone era già assurto agli onore delle cronache nel 2019, quando aveva fatto perdere traccia di se una prima volta.