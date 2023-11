Scicli, chi l'ha visto? E' scomparso Kevin

Scicli - Chi l'ha visto? È scomparso Kevin, 25 anni, di Scicli. Kevin vive a Scicli con la madre. Il 24 ottobre è partito per la Germania: avrebbe dovuto lavorare a Francoforte come cameriere. Quando è arrivato ha scoperto che non aveva più il lavoro e un posto dove dormire. Si è cosi trasferito a Offenbach da un amico. L'ultima chiamata con la famiglia risale al 30 ottobre.

Alto un metro e 75, ha un tatuaggio su mano e collo, una cicatrice sopra l'occhio sinistro, indossava giacca a vento rossa con cappuccio e una tuta blu al momento della scomparsa. Ha occhi e capelli castani.

Nel 2019 aveva già fatto perdere traccia di se per alcuni giorni.