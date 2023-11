E' Adam Khalifa il 19 morto a Scicli in un incidente in moto

Scicli - Incidente mortale sabato sera a Scicli. A perdere la vita il 19enne Khalifa Adam. Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle ore 23 lungo la veccchia strada Modica Scicli via Fiumelato.

A scontrarsi una Citroen C3 condotta da un infermiere 19enne di Scicli e una moto 125 con a bordo due fratelli tunisini di 18 e 19 anni. Il maggiore ha perso la vita. I due passeggeri della moto sono stati sbalzati in una scarpata e i loro corpi recuperati dai Vigili del fuoco. Non è ancora chiara la dinamica del tragico scontro tra i due mezzi. La persona ferita è un 18enne, anch’egli di nazionalità tunisina, fratello del ragazzo morto e trasferito in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Modica.

Khalifa Adam lavorava in una rosticceria del centro storico Scicli. Era molto conosciuto fra i ragazzi della sua età.