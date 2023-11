Scicli - Furti in appartamenti e in case private in pieno giorno a Jungi. E furti anche nelle scuole. Una banda agisce in maniera spericolata senza alcun timore.

I ladri hanno colpito addirittura la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Don Milani al quaryiere Jungi, rubando in questo caso un computer. I carabinieri hanno denunciato un giovane ladro recidivo. Il Pc è stato recuperato.