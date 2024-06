Bimbo di 10 anni cade in un pozzo e muore

Palazzolo Acreide, Siracusa - È stato recuperato senza vita in provincia di Siracusa il bambino di 10 anni caduto in un pozzo profondo circa 6 metri. È successo nelle campagne di Falabia, a Palazzolo Acreide. Il piccolo per circostanze ancora da accertare è precipitato in un pozzo.

Ci sarebbe anche una donna che sarebbe scesa nello stesso pozzo per verificare che il bimbo fosse lì e per tentare di salvarlo, che però è già stata recuperata. Sarebbe stata poi trasportata in stato di choc in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, in quella zona sarebbe in corso un campo estivo ma mancano conferme.

Sul posto i vigili del fuoco hanno tentato il possibile per salvarlo. L'elicottero "Drago 148", partito dall'aeroporto Catania Fontanarossa, è subito arrivato in zona: ha trasportato personale specializzato in tecniche Speleo Alpino Fluviali.

Massiccio anche il dispiegamento di Polizia e Carabinieri. Il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, ha raggiunto il luogo e sta seguendo le difficili operazioni di soccorso che hanno tenuto col fiato sospeso tutta la provincia di Siracusa.