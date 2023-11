Brutto incidente sulla Ragusa-Chiaramonte, 3 mezzi coinvolti, 4 feriti

Ragusa - Scontro fra tre mezzi oggi pomeriggio sulla strada provinciale Ragusa-Chiaramonte Gulfi.

I Vigili del fuoco di Ragusa sono intervenuti alle ore 17:40 sulla sp 10 Ragusa Chiaramonte al KM 14+200, all'incrocio di contrada Cilone, per un incidente stradale che ha visto coinvolti tre automezzi: un'Audi A3 su cui viaggiava una coppia di sessantenni, una Lancia Delta su cui viaggiavano padre e figlio e un furgone Peugeot condotto da un uomo.

Nello scontro gli occupanti delle due autovetture coinvolte rimanevano feriti e trasportati presso pronto soccorso dalle due ambulanze del 118 intervenute. Per la signora occupante l'Audi è stato necessario l'intervento dei Vigili dl Fuoco per poterla liberare dall'abitacolo della vettura. Nel contempo i Vigili del fuoco provvedevano alla messa in sicurezza dello scenario dell'incidente e dei veicoli incidentati. Sul posto intervenuto personale della Polizia di Stato e della Polizia locale di Ragusa per i rilievi dell'incidente.