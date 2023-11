Cade dal tetto di un'azienda a Donnalucata, uomo in coma

Scicli - Incidente sul lavoro a Donnalucata, un uomo è caduto da un’altezza di 7 metri mentre riparava il tetto in un’azienda agricola situata in contrada Landolina, a monte della borgata. Si tratta di un tunisino che era salito sopra un immobile che è afferente l’azienda agricola per eseguire alcune riparazioni.

Ha perso l’equilibrio precipitando rovinosamente a terra da un’altezza di ben 7 metri. L’uomo è stato subito soccorso ed è stato trasportato in eliambulanza al Cannizzaro di Catania. Gravi le sue condizioni. È in coma.