Incidenti stradali in aumento in Sicilia, colpa (anche) del cellulare

Passato lo stop del Covid il 2022 ha registrato una netta ripresa della mobilità e come conseguenza degli incidenti stradali che in Sicilia, secondo i dati Istat, l’anno scorso sono stati 10.444 con 226 morti e 15.199 feriti.

Nell’intera Italia gli incidenti sono stati 165.889 (3.159 i decessi e 223.475 i feriti), con un incremento del 9,2%. Il fenomeno si ripercuote anche sotto il profilo economico: nell’Isola il costo dell’incidentalità stradale con lesioni alle persone supera infatti i 1,2 miliardi di euro (254 euro pro capite) rispetto ai 17 miliardi e circa 900 milioni di euro per l’intero territorio nazionale. Tra le cause più frequenti analizzate nel focus dell’Istat rientrano il mancato rispetto delle regole di precedenza, la velocità troppo elevata e la guida distratta. Sempre dai dati dell’indagine, si evince che Palermo, Catania e Messina sono le città con il più alto tasso di incidenti stradali. Nella città etnea l’anno scorso se ne sono registrati 2.942, e hanno perso la vita 52 persone con 4.300 feriti. Scendono di poco i numeri a Palermo dove gli incidenti stradali sono stati 2.583, 50 i morti ( 11 in più rispetto al 2021) e 3.544 feriti. A Messina si sono verificati invece 1.332 incidenti (30 i morti e 1.915 i feriti).

Tra le colpe dei sinistri più gravi la guida col cellulare in mano e la terribile moda, dei ragazzini, di filmarsi in moto alla guida.