Chi l'ha visto? Si è perso Carmelo

Rosolini - Un ospite del 'Gruppo Appartamenti' di Rosolini è misteriosamente sparito dalla struttura che assiste i disabili mentali, di fronte piazza dei Caduti. Si tratta di Carmelo Mannino, 56 anni, originario di Palazzolo Acreide. L'allarme è stato dato questa mattina dagli operatori della struttura che hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Nessuno è in grado di stabilire l'ora in cui Mannino si sarebbe allontanato. Potrebbe essere avvenuto nella notte o alle prime luci del mattino. Il soggetto, seppur affetto da patologie mentali, viene descritto come una persona apparentemente normale. Le ricerche finora non hanno dato alcun esito.