Si sveglia nuda in un ristorante (chiuso), si indaga per violenza sessuale

Milano - Una donna di 31 anni è stata soccorsa nella notte di sabato 18 novembre all’interno di un locale di via Poliziano in zona Sempione e sono in corso indagini dei carabinieri per una sospetta violenza sessuale. Ai soccorritori la donna ha detto di essersi risvegliata senza vestiti su un tavolo del ristorante, a quell’ora chiuso, dove aveva trascorso la serata per una festa di compleanno di un ex collega.

La vittima ha chiamato il 112 alle 5.15 di notte dopo essersi risvegliata nel locale ormai vuoto. I carabinieri sono entrati da una finestra poi la donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata per accertamenti alla clinica Mangiagalli. Il ristorante era regolarmente chiuso, tanto che era stato inserito il sistema di allarme che è scattato all’ingresso dei militari. Gli abiti della trentunenne sono stati trovati nel bagno del ristorante. Gli investigatori stanno facendo accertamenti perché la ragazza ha detto di non ricordare nulla di quanto avvenuto la scorsa notte. Durante la serata la vittima avrebbe assunto droghe, come da lei stessa raccontato agli inquirenti. Quella della violenza sessuale e al momento soltanto un’ipotesi legata alle circostanze che hanno portato al ritrovamento della ragazza.

I carabinieri hanno sequestrato gli abiti della donna, stanno sentendo il titolare del locale e sono in corso verifiche sul sistema di videosorveglianza.

Festa Vip e droghe

La donna, che aveva assunto stupefacenti, è stata portata alla Mangiagalli, clinica specializzata in questo genere di reati.

L'episodio è accaduto in un ristorante che si trova in corso Sempione. La donna, trovandosi chiusa dentro, alle 5.16 di stamani ha telefonato al 118. I carabinieri sono intervenuti entrando da una finestra, in via Poliziano, e l'hanno soccorsa. Nel ristorante la scorsa notte c'era stata una festa vip. La 31enne ha ammesso di aver assunto stupefacenti durante la serata, e di aver ritrovato i suoi vestiti e la borsa in bagno. Al momento non si conoscono gli esiti degli esami clinici e la 31enne non ricorderebbe nulla.