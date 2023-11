Studente di 17 anni muore in un incidente stradale

Paternò, Catania - Uno studente si 17 anni, è morto questa mattina a Paternò in un incidente stradale. Si tratta di Riccardo Gorgone. Il ragazzino che fra 10 giorni sarebbe diventato maggiorenne, frequentava l'Itc 'G. Russo'. L'incidente si è verificato in via Tre Fontane. Gorgone era alla guida di una moto, quando per cause da accertare, si è scontrato con una Dacia Duster, guidata da un 48enne di Paternò.

L'impatto è stato violento e per lo studente non c'è stato nulla da fare, nonostante sia arrivato in ospedale ancora vivo. Ma il suo ricovero dopo l'ingresso al Pronto soccorso, ha cessato di battere. Riccardo indossava il casco al momento dell'incidente, ma le ferite riportate non gli hanno dato scampo. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo, ma non ha disposto nessuna autopsia. Così il sindaco di Paternò, Nino Naso sul suo profilo Facebook: “La città affranta e addolorata piange la perdita del giovane studente Riccardo Gorgone, prematuramente scomparso a causa di un grave incidente stradale. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia di questo meraviglioso ragazzo: buono, educato, solare e generoso".

L’Amministrazione Comunale ha proclamato il Lutto Cittadino per il giorno del funerale.