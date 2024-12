Chi l'ha visto? Tunisino trovato morto a Donnalucata dopo un mese di ricerche

Scicli - È stato trovato in avanzato stato di decompoizione nei locali del mercato del fiore Esa mai nato, un rudere abbandonato, in contrada Spinello, a Donnalucata. Un tunisino 58enne è stato rinvenuto cadavere oggi pomeriggio nell'immobile dell'Ente di Sviluppo Agricolo di Donnalucata dai carabinieri, intervenuti sul posto con la polizia locale di Scicli e i vigili del fuoco.

L'uomo aveva trasferito di fatto la propria residenza in quel luogo abbandonato e lì viveva arrabattandosi alla meno peggio. Da molti anni viveva a Donnalucata e faceva lavoretti sporadici per mantenersi. Un suo amico non ne aveva più notizie da circa un mese. Oggi il ritrovamento del suo corpo esanime in una situazione igienico ambientale precaria. Sarà il medico legale a stabilire se si è trattato di una morte naturale in una condizione di umana solitudine. È probabile che la Procura di Ragusa disponga l'autopsia.