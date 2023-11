Chiaramonte Gulfi - Pesante incidente stradale alle tredici e venti di oggi fra due auto e una bici in località Roccazzo. Ferito il ciclista che si trova in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania dove è stato trasportato in elisoccorso dal 118. Coinvolte nel sinistro una Peugeot 106 e una Volkswagen Golf.

I rilievi sulla dinamica sono eseguiti dalla polizia municipale di Chiaramonte Gulfi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Vittoria.