È Claudio Gianninò il 15enne morto in un incidente a Ramacca

Ramacca, Catania - È il 15enne Claudio Gianninò il ragazzo che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 di domenica mattina sulla strada statale 288, nel territorio di Ramacca. Il giovane viaggiava a bordo di un’Audi Q5 insieme ad altre tre persone, tutte residenti nella zona. L’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada ribaltandosi violentemente dopo aver invaso la corsia opposta. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, il 15enne è morto sul colpo. Gli altri tre passeggeri sono rimasti feriti e trasportati d'urgenza negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania. Per liberare uno dei feriti dalle lamiere, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. I carabinieri stanno indagando per chiarire le circostanze dell'incidente.

La salma del ragazzo è stata portata al cimitero di Ramacca, nella camera mortuaria, dove sono giunte tante persone. E anche sui social in molti hanno voluto tributare il loro commiato allo sfortunato 15enne. “Ramacca – scrive Febronia – piange un nuovo Angelo”. “Un dolore che distrugge, come mamma, perché poteva essere uno dei miei figli – fa eco Francesca -. Una famiglia perbene non meritava tutta questa sofferenza”.