Gargano: quattro morti e un ferito grave vicino Foggia

Foggia - È di quattro morti e di un ferito grave il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto poco prima delle 19, lungo la strada a scorrimento veloce 693, tra San Nicandro a San Severo, all'altezza del bivio di San Nazario. Nell'impatto frontale tra due auto, hanno perso la vita quattro persone mentre una quinta, gravemente ferita, è stata elitrasportata all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Sul posto, insieme agli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso, stanno operando i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo e gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.

L'incidente ha avuto luogo poco prima della mezzanotte, quando due autovetture si sono scontrate violentemente sulla SS 693. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto una berlina di grandi dimensioni e un SUV. Le cause del tragico impatto non sono ancora state chiarite; le autorità locali stanno conducendo un'inchiesta per stabilire le circostanze esatte che hanno portato a questo drammatico evento. Al momento, gli agenti della Polizia Stradale sono presenti sul luogo per raccogliere testimonianze e indizi utili per chiarire la dinamica dello scontro.

Le prime informazioni rilasciate dai soccorritori dichiarano che quattro persone hanno perso la vita nel tragico incidente. Le vittime, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, sono state pronunciate decedute sul posto dai medici del 118, intervenuti tempestivamente. Un uomo, tuttavia, è rimasto gravemente ferito e, grazie all'intervento dell'elisoccorso, è stato trasportato in ospedale. Le condizioni del ferito sono attualmente critiche, e i medici stanno monitorando la situazione con attenzione.