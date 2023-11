Crolla pensilina a Scoglitti, tragedia sfiorata

Vittoria - Tragedia sfiorata ieri sera a Scoglitti. La pensilina in cemento di una casa di via Regina Elena è crollata improvvisamente, rovinando sul marciapiede. E' probabile che a cedere siano stati i pilastri che la collegavano alla facciata esterna. Fortuna ha voluto che nessuno si trovasse a transitare o a staziona sotto la pensilina in quel momento.