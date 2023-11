Ventenne vittoriese vittima di incidente autonomo, elisoccorso

Vittoria - Un giovane di 20 anni è rimasto ferito in un incidente stradale registratosi ieri a mezzanotte lungo la ex provinciale 17, in contrada Valseca. La vittima ha perso il controllo dell’auto, sfondando un muretto e restando incastrato tra le lamiere. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato senza non poche difficoltà il giovane, poi trasportato in codice rosso con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria e, vista la gravità delle sue condizioni, subito trasferito in elisoccorso al Trauma Center di Catania.