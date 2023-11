Muore 18enne investita mentre attraversa, grave un uomo

Catania - Tragedia lungo la circonvallazione di Catania non lontano dal Policlinico. Una ragazza di appena 18 anni è morta ed un uomo è gravemente ferito al culmine di un terribile incidente avvenuto mentre i due attraversavano la strada.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due stavano attraversando sulle strisce pedonali in un tratto della circonvallazione non lontano dal Policlinico quando sono stati prima investiti da uno scooter Honda e successivamente da una Fiat Punto che sopraggiungeva a velocità sostenuta. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, mentre l’uomo subito soccorso è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi.