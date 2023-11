E' la siracusana Chiara Adorna la 19enne falciata a Catania

Catania - È Chiara Adorna di Solarino, nel Siracusano, la 19enne morta dopo essere stata travolta prima da uno scooter e poi da una macchina in via Andrea Doria, sulla circonvallazione di Catania. In gravi condizioni un altro pedone, un uomo anch’egli investito in quella porzione di strada.

News Correlate Muore 18enne investita mentre attraversa, grave un uomo

Chiara stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme a un’altra persona, il suo fidanzato, quando è stata prima travolta da uno scooter Honda e successivamente da una Fiat Punto che sopraggiungeva, secondo alcune testimonianze, a velocità sostenuta. Immediatamente è scattato l’allarme ma purtroppo per Chiara non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi e le ferite riportate. Ferito in modo grave anche l’altra persona, un uomo, che è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Il centauro e l’automobilista sono invece al Policlinico: le loro condizioni non sono gravi ma sono in stato di choc. La salma della ragazza è stata portata nella camera mortuaria del Policlinico. La Polizia municipale sta eseguendo i rilievi per ricostruiore l’esatta dinamica dell’incidente.

Il suo primo anno da adulta

Era il suo primo anno da adulta. La prima volta fuori casa, dal piccolo paese alla città. La prima esperienza universitaria, da matricola a Scienze biologiche. E ieri per Chiara Adorna, 19enne di Solarino, doveva essere una spensierata serata con il fidanzato, coetaneo dello stesso paese del Siracusano. Una serata finita invece in tragedia, con la vita della giovane spezzata da un incidente alla Circonvallazione di Catania mentre attraversava sulle strisce pedonali poco dopo il tondo Gioeni, in direzione Misterbianco. Prima l’impatto con uno scooter che ha diviso la coppia e sbalzato Chiara, poi presa in pieno da un’automobile.