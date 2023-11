Incidente mortale a Catania, coppia travolta sulle strisce

Catania - Un incidente mortale si è verificato stasera al viale Andrea Doria, lungo la circonvallazione di Catania in direzione Misterbianco poco dopo il tondo Gioeni, all’altezza di una stazione di rifornimento Eni. Una giovane coppia di pedoni è stata travolta da un motorino mentre attraversava sulle strisce pedonali.

La ragazza, dopo l’impatto col mezzo a due ruote che l’ha sbalzata, è stata presa in pieno da un’automobile che sopraggiungeva, secondo i testimoni, a velocità sostenuta. Per la donna non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. Mentre l’uomo che era con lei è stato portato via in ambulanza. Diversi i mezzi di soccorso giunti sul posto. Presenti anche i vigili urbani che hanno temporaneamente chiuso l’arteria.