Ecco il garage dove smontano le auto rubate a Catania. FOTO

Catania - I carabinieri di Catania hanno denunciato un trentottenne catanese che aveva allestito un’attività di riciclaggio di auto e parti di ricambio rubate, utilizzando come base logistica il garage della sua abitazione, una villetta indipendente nel quartiere di San Giorgio. I militari hanno fatto irruzione nel garage, beccando il 38enne con le mani nel sacco. Nonostante, infatti, il carrozziere e meccanico abusivo in quel momento fosse intento a lavorare sulla propria Alfa Romeo, non è sfuggita all’occhio attento dei carabinieri la presenza di un locale adiacente al box auto.

I militari si sono così trovati di fronte a una vera e propria officina attrezzata, con ogni utensile del mestiere e diversi pezzi di ricambio di auto, tra cui centraline, sedili, gruppi ottici, radiatori, paraurti, portiere, oltre a 5 carcasse di auto, già cannibalizzate e smontate, prive di telaio, motore e interni. Tutti i mezzi e i componenti trovati sono risultati rubati nella provincia di Catania. Passando al setaccio ogni singola carcassa di veicolo e pezzo di ricambio, i militari hanno ricostruito come tutto provenisse da mezzi del gruppo Fiat-Stellantis. Tutto il materiale trovato è stato sequestrato e per il 38enne è scattata la denuncia per riciclaggio.