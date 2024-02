Lo spaccio di droga a Modica alta

Modica - Gli Agenti del Commissariato di Modica, con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato specializzate nella ricerca di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un giovane straniero che dovrà rispondere del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Il giovane era già stato attenzionato qualche giorno prima degli Agenti del Commissariato in ragione di un costante andirivieni di ragazzi proveniente da una piccola abitazione di Modica Alta raggiungibile quasi esclusivamente a piedi. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 120 euro in banconote da piccolo taglio.

In particolare, lo stupefacente sequestrato, era suddiviso una parte in 10 monodosi termosaldate, mentre un altro “blocco” doveva ancora essere lavorato. Gli elementi raccolti hanno dimostrato che l’hashish era detenuto per la successiva immissione nel mercato della movida, specie fra i giovanissimi. Per il giovane è pertanto scattato l’arresto in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.