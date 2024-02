Scicli - Il 26 febbraio alle 19,45 un elicottero ha sorvolato Scicli a bassa quota puntando un faro sul centro storico della città.

L'episodio ha destato molta curiosità e un po' di apprensione. Si è trattato in realtà di una semplice esercitazione militare chiamata "touch and go". Ecco il Video.